Карантин выходного дня закончился: какие ограничения теперь действуют в Украине

В Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер Денис Шмыгаль.

Премьер отметил позитивную динамику с количеством инфицированных случаев на COVID-19 в Украине: "за весь период "карантина выходного дня" ситуация в больницах стабилизировалась. Теперь во все дни без исключения по всей стране будут действовать ограничения "оранжевой" зоны", - сказал он, во время своего выступления.

Также по его словам, разрабатывается наиболее сбалансированное решение по поводу возможного ужесточения карантина. Ведется обсуждения с местными властями. Почти 90% мэров поддержали запрет концертов. Около 60% мэров поддерживают установку городской новогодней елки с рядом ограничений.

Напомним, карантин выходного дня впервые начал действовать 14-15 ноября. Он был введен в ответ на увеличение количества инфицированных случаев заражения COVID-19 в Украине.

Отметим, сейчас в правительстве активно обсуждают даты введения нового локдауна, но пока окончательная дата не названа.