Никаких высоток: Stolitsa Group намерена превратить "Столичный" в один из лучших оптовых рынков мира

Группа компаний Stolitsa Group приобретает рынок "Столичный" с единственной целью: развивать его именно как рынок. Группа имеет для этого необходимую профильную экспертизу, ресурсы и опыт участия в подобного рода проектах.

Это следует из интервью руководителя группы компаний Stolitsa Group Эдуарда Соколовского.

"Исходя из ранее утвержденной стратегии развития группы компаний SG, одним из важнейших направлений является участие в новых инвестиционных проектах. В рамках реализации указанной стратегии появился такой успешный проект как ТРЦ "Retroville" и интерес в приобретении оптового рынка "Столичный", для получения синергии с не менее успешным проектом ритейла под брендом Novus. Группа имеет необходимую профильную экспертизу, знает, как такие проекты развить и сделать еще прибыльнее", - отметил руководитель Stolitsa Group.

Он добавил, что Группа намерена вложить в "Столичный" значительные средства, чтобы в итоге превратить его в лучшую торговую площадку для украинских производителей и один из лучших рынков в мире.

"Проведя аудит на рынке "Столичном" с привлечением ведущей мировой аудиторской компании из ТОП-4, Stolitsa Group и решила купить этот объект. В планах Группы было его развивать, вложив инвестиции более 1 млрд грн. Чтобы в итоге превратить "Столичный" в один из лучших в мире рынков, на котором украинский производитель будет иметь возможность без посредника продавать свою продукцию конечному потребителю ", - сказал Эдуард Соколовский.

Он также категорически опроверг информацию, распространяемую нынешним менеджментом рынка, о, якобы, планах строительства на месте рынка жилых домов.

"Это не соответствует действительности. На выделенном под "Столичный" земельном участке, как по целевому назначению участка, так и по градостроительной документации, в частности, детальному плану территории, просто нельзя строить ничего другого, кроме рынка. При этом ни сам рынок, ни его владельцы не являются субъектами, которые имеют право инициировать изменение целевого назначения земли под ним. К тому же этот вопрос находится на особом контроле у государства, поскольку изначально создание на этом участке только оптового рынка, и ничего больше, попадало под требования государственной программы по развитию сети оптовых сельскохозяйственных рынков Украины", - подчеркнул руководитель Stolitsa Group.

В интервью Эдуард Соколовский также отметил, что сделка о покупке Stolitsa Group рынка "Столичный" находилась практически на финальном этапе. Однако после подписания документов и получения аванса продавец, нынешний мажоритарный собственник Александр Стельмах, неожиданно перестал исполнять взятые обязательства без каких либо причин и объяснений.