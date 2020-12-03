Янина Соколова рассказала, как в Генштабе наживаются на доставке тел погибших на Донбассе военных

Украинская ведущая Янина Соколова рассказала о схеме "отмывания" денег на перевозке военных, погибших на Донбассе к месту их захоронения, которой занимается исключительно один и тот же ФОП при "поддержке" топ-чиновника ВСУ. Причем, стоимость таких услуг у этого ФОПа в три раза выше, чем у других фирм, занимающихся аналогичной деятельностью.

Подробностями этой схемы журналистка поделилась на своей Facebook-странице.

"....Работает это так: им (командирам воинских частей на Донбассе. - Авт.) звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги именно с определенным ЧП", - рассказала телеведущая.

Также журналистам программы "Соромно", ведущей которой является Соколова, стало известно, что "курирующий" схему чиновник ВСУ – это некий полковник Бондарь, который является представителем управления Генштаба ВСУ.

Но во время телефонного звонка на прямой вопрос Соколовой о том, "что это за загадочный ФОП Ткачука И.И и почему он оказывает услуги по таким высоким ценам, под прикрытием "своих" ФЛП, воруя деньги из бюджета", Бондарь не ответил.

Несмотря на это, журналисты не остановились и выяснили, что теща Бондаря - Алла Марш также имеет ФОП и часто выигрывает тендеры на поставку в структуре ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров в деле о завладении 81 млн гривен Нацгвардии, из-за чего сорвалась операция по задержанию заместителя главы ОП Андрея Ермака – Олега Татарова.