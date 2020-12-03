Убивство Гандзюк: фигурант дела Павловский вышел на свободу

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, которого называют предполагаемым организатором расправы, освобожден.

Об этом сообщил адвокат Павловского Владимир Сергет.

Ранее во время судебного заседания 16 сентября по делу об убийстве Гандзюк Павловский обратился к суду с просьбой о соглашении о признании вины. Его, в частности, обвиняют в сокрытии преступления.

Тогда сообщалось, что в случае подобной сделки с судом В обмен Павловский может получить более мягкое наказание. При этом, родственники убитой активистки настаивали на максимальной мере наказания.

Напомним, активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года, а 4 ноября она скончалась в столичной больнице.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении преступления по статьям за соучастие, умышленное убийство.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Приморском райсуде Одессы Игоря Павловского признали виновным в сокрытии сведений по делу об убийстве Гандзюк. Тогда суд вынес ему приговор в виде 2 лет лишения свободы, который в итоге сократили до одного условного года.