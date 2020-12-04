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Качели вокруг ноля и морозы: синоптики рассказали о погоде в выходные

Качели вокруг ноля и морозы: синоптики рассказали о погоде в выходные
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Начиная с пятницы, 4 декабря, в Украине согласно прогнозу будет относительно сухая и облачная погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В пятницу будет облачно, днем ожидается до +1 +3 градусов, а ночью температура воздуха будет колебаться между градусом тепла и градусом мороза.

погода

Ветер за все три дня будет дуть в одном направлении, на юго-восток и будет от 15 до 25 км/ч.

5 декабря по данным синоптиков температура воздуха немного упадет и составит до +1 -1 градуса днем и ночью.

Украина

В свою очередь в воскресенье 6 декабря днем воздух сохранит суботнюю температуру, но вот уже ночью ударит мороз до -4 -6 градусов.

карта

Читайте также в материале "Телеграфа": В Норильске за прошедшие выходные выпала двойная норма снега - очевидцы показали фото заснеженого города.

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Погода, Снег, Зима.

Автор:

Телеграф
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