Качели вокруг ноля и морозы: синоптики рассказали о погоде в выходные

Начиная с пятницы, 4 декабря, в Украине согласно прогнозу будет относительно сухая и облачная погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В пятницу будет облачно, днем ожидается до +1 +3 градусов, а ночью температура воздуха будет колебаться между градусом тепла и градусом мороза.

Ветер за все три дня будет дуть в одном направлении, на юго-восток и будет от 15 до 25 км/ч.

5 декабря по данным синоптиков температура воздуха немного упадет и составит до +1 -1 градуса днем и ночью.

В свою очередь в воскресенье 6 декабря днем воздух сохранит суботнюю температуру, но вот уже ночью ударит мороз до -4 -6 градусов.

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