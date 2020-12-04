Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные

Согласно прогнозу по всей Украине в ближайшие дни будет без осадков но возможны туманы.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

По ее словам, в субботу ощутимо потеплеет в западных областях Украины, днем до + 5 + 12 градусов. Но уже 6-го декабря, в воскресенье, снова начнет холодать везде, кроме Закарпатья.

На выходных на севере Украины дневная температура воздуха будет колебаться около нуля, а ночью начнет постепенно холодать и в ночь на воскресенье предполагается на Житомирщине и Киевщине в 4-7 градусов мороза, а на Черниговщине и Сумщине до 6 -12 градусов мороза.

В центре 5 и 6 декабря температура воздуха днем будет держаться около нуля. Но уже ночью в воскресенье столбики термометров упадут до -3 -8 градусов, и только в Винницкой области будет -1 -3 градуса.

На востоке страны обещают низкую температуру воздуха, но солнечную погоду, температура ожидается до 2 - 7 градусов мороза, а ночью до 7 - 14 градусов ниже нуля.

Юг Украины в субботу днем прогреется до + 4 + 8 градусов, а уже в воскресенье там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха до небольших ночных морозов.

В Киеве на протяжении 5-6 декабря осадков не прогнозируют.

Суббота будет облачной, а в воскресенье, будет светить солнышко.

Температура воздуха в столице 5 декабря, ночью будет на уровне 0 - 2 градуса мороза, в то время, как днем будет около нуля, а уже в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз к 3-6 градусам.

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