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Стало известно об уничтожении перспективной военной разработки в Украине

Стало известно об уничтожении перспективной военной разработки в Украине
00:32 Сегодня Телеграф Фото: Википедия

Перспективная украинская гаубица 2С22 "Богдана" на вооружение ВСУ скорее всего не попадет. 

Об этом написал в Facebook волонтер Юрий Бирюков, который был советником министра обороны и президента во времена Петра Порошенко. 

"Конец истории. Государственные испытания отменили, на вооружение она не стала. И так далее. И купили фантомную чешскую "Дану М2", которая не стоит на вооружении ни одной страны мира", - рассказал Бирюков о судьбе "Богданы". 

Он отмечает, что подобная судьба постигла и "Ольху" с "Нептуном". 

"Этим образцам вооружения повезло чуть больше, их успели испытать и поставить на вооружение. Но закупать не стали. Кстати, "Нептун" тоже был на шасси КРАЗ. Вот только потом шасси потребовали поменять на ТАТРУ, а КРАЗ теперь вообще обанкротился", - пишет Бирюков. 

"Богдана" является перспективной украинской гаубицей на шасси КрАЗ-63221. Это первая отечественная САУ под "натовский" калибр 155-мм. 

Первые слухи о поступлении САУ на вооружение ВСУ датируются июлем 2018 года, а 24 августа того же года "Богдана" засветилась на военном параде ко Дню независимости Украины. 

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Все по теме:

ВСУ, Юрий Бирюков, Богдана.

Автор:

Телеграф
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