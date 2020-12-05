Стало известно об уничтожении перспективной военной разработки в Украине

Перспективная украинская гаубица 2С22 "Богдана" на вооружение ВСУ скорее всего не попадет.

Об этом написал в Facebook волонтер Юрий Бирюков, который был советником министра обороны и президента во времена Петра Порошенко.

"Конец истории. Государственные испытания отменили, на вооружение она не стала. И так далее. И купили фантомную чешскую "Дану М2", которая не стоит на вооружении ни одной страны мира", - рассказал Бирюков о судьбе "Богданы".

Он отмечает, что подобная судьба постигла и "Ольху" с "Нептуном".

"Этим образцам вооружения повезло чуть больше, их успели испытать и поставить на вооружение. Но закупать не стали. Кстати, "Нептун" тоже был на шасси КРАЗ. Вот только потом шасси потребовали поменять на ТАТРУ, а КРАЗ теперь вообще обанкротился", - пишет Бирюков.

"Богдана" является перспективной украинской гаубицей на шасси КрАЗ-63221. Это первая отечественная САУ под "натовский" калибр 155-мм.

Первые слухи о поступлении САУ на вооружение ВСУ датируются июлем 2018 года, а 24 августа того же года "Богдана" засветилась на военном параде ко Дню независимости Украины.