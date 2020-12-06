Какой праздник 6 декабря: народные приметы и запреты

В воскресенье, 6 декабря, в церкви почитается память Митрофана Воронежского, который известен как епископ православной церкви, живший примерно в XVII-XVIII веке и является одним из святых.

Митрофан Воронежский родился в семье благочестивых родителей, был женат и имел сына, но в сорок лет овдовел и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыни, а позже стал настоятелем этой обители. В 1682 году Митрофан стал епископом Воронежским. Он всячески заботился об укреплении православия и позиций церкви, занимался возведением новых обителей, принимал меры для повышения нравственного уровня духовных лиц, боролся со старообрядчеством.

Также в этот день почитается память святого Александра Невского, поэтому в народе этот день имеет два названия Митрофанов день или День памяти Александра Невского. На Руси поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну.

Что запрещено делать 6 декабря

Не желательно краситься и обрезать волосы. Это может принести неудачу.

Не стоит в это воскресенье ходить в баню: здоровье может пошатнуться.

Предки были уверены, что если долго смотреться в зеркало 6 декабря, можно распрощаться со своей красотой.

Народные приметы 6 декабря

Идет мелкий снег, дует ветер с северной стороны - 6 июня будет холодный дождь.

Редкие облака 6 декабря - примета к тому, что будет холодная, но ясная погода.

Дует северный ветер, идет мокрый снег на Митрофана - 6 июня ветер тоже будет идти, и день будет дождливым.

Месяц четкий и с острыми "рожками" - зима будет студеной.

Родившиеся 6 декабря будут прекрасными охотниками. Носить им следует сапфир.

Также 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины. Лучшие поздравления с праздником - в материалах "Телеграфа".