День святой Екатерины: история, традиции и запреты

В понедельник, 7 декабря православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. В народе праздник называют Катерины Санницы, потому что в этот день открывали санную дорогу.

По преданию, святая Екатерина была красивой и умной девушкой из богатой семьи. Родилась она в конце 3 столетия. Ее мать была тайной христианкой, и дочь воспитала в этой вере.

В возрасте 17 лет Екатерина объявила, что согласится выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Таким юношей оказался - сын Божий. Юная Екатерина захотела увидеть его, и всю ночь молилась Пресвятой Деве, чтобы ее сын на нее посмотрел. И лишь когда Екатерина приняла христианство, Господь ласково посмотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе.

После принятия христианства она не боялась исповедовать свои убеждения, своей искренностью и непоколебимостью обратила в веру еще множество людей. Однажды она пришла в храм во время приношения жертвы языческим богам, которое совершал император Максимин Даза, и призвала его принять христианство.

Правителя восхитила ее красота и ум, и он попытался совратить ее богатством и славой, но получил отказ. Тогда Максимин приказал подвергнуть Екатерину жестоким мучениям, а затем бросить в темницу.

Девушку засудили к колесованию. Император не бросал идею завоевать Екатерину и снова предложил ей отречься от христианской веры. Но Екатерина была непреклонна и сама подошла к колесам. Однако Ангел сокрушил орудия казни. После девушка сама положила голову под меч палача, молясь о всех людях. По легенде, когда святой Екатерине отсекли голову, из раны вместо крови вытекло молоко.

Этот день в народе называли праздником Екатерины, он считался пророческим для судьбы каждой женщины. Женщины просили святую о согласии в семье, девушки – о счастливом браке. Молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж, надо молиться святой Екатерине.

В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.

С приходом Екатерины начинались морозы, поэтому до сего дня дошло множество примет.

Приметы на 7 декабря:

Ясная погода на Катерину – будет морозная зима.

Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

Круги вокруг луны предвещают мороз.

Солнечные лучи пучками устремляются кверху – скоро начнется вьюга.

Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.

Если одинокая девушка увидит 7 декабря крысу, то ее мужем будет иностранец.

Екатерина по воде, то Рождество по льду.

Что нельзя делать 7 декабря:

В этот день запрещено мести полы, чтобы не вымести из своей жизни здоровье, а из дома благополучие и достаток.

Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.

Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

Нельзя танцевать и устраивать шумные вечеринки.

На праздничном столе не должно быть мясных или молочных блюд. Вся пища в День Святой Екатерины постная.

Стоит отказаться от физической работы, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.

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