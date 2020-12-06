День святой Екатерины: история, традиции и запреты

В понедельник, 7 декабря православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. В народе праздник называют Катерины Санницы, потому что в этот день открывали санную дорогу.
По преданию, святая Екатерина была красивой и умной девушкой из богатой семьи. Родилась она в конце 3 столетия. Ее мать была тайной христианкой, и дочь воспитала в этой вере.
В возрасте 17 лет Екатерина объявила, что согласится выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Таким юношей оказался - сын Божий. Юная Екатерина захотела увидеть его, и всю ночь молилась Пресвятой Деве, чтобы ее сын на нее посмотрел. И лишь когда Екатерина приняла христианство, Господь ласково посмотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе.
После принятия христианства она не боялась исповедовать свои убеждения, своей искренностью и непоколебимостью обратила в веру еще множество людей. Однажды она пришла в храм во время приношения жертвы языческим богам, которое совершал император Максимин Даза, и призвала его принять христианство.
Правителя восхитила ее красота и ум, и он попытался совратить ее богатством и славой, но получил отказ. Тогда Максимин приказал подвергнуть Екатерину жестоким мучениям, а затем бросить в темницу.
Девушку засудили к колесованию. Император не бросал идею завоевать Екатерину и снова предложил ей отречься от христианской веры. Но Екатерина была непреклонна и сама подошла к колесам. Однако Ангел сокрушил орудия казни. После девушка сама положила голову под меч палача, молясь о всех людях. По легенде, когда святой Екатерине отсекли голову, из раны вместо крови вытекло молоко.
Этот день в народе называли праздником Екатерины, он считался пророческим для судьбы каждой женщины. Женщины просили святую о согласии в семье, девушки – о счастливом браке. Молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж, надо молиться святой Екатерине.
В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.
С приходом Екатерины начинались морозы, поэтому до сего дня дошло множество примет.
Приметы на 7 декабря:
Ясная погода на Катерину – будет морозная зима.
Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).
Круги вокруг луны предвещают мороз.
Солнечные лучи пучками устремляются кверху – скоро начнется вьюга.
Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.
Если одинокая девушка увидит 7 декабря крысу, то ее мужем будет иностранец.
Екатерина по воде, то Рождество по льду.
Что нельзя делать 7 декабря:
В этот день запрещено мести полы, чтобы не вымести из своей жизни здоровье, а из дома благополучие и достаток.
Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.
Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
Нельзя танцевать и устраивать шумные вечеринки.
На праздничном столе не должно быть мясных или молочных блюд. Вся пища в День Святой Екатерины постная.
Стоит отказаться от физической работы, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.
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