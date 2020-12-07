Выступавший против усиления карантина Садовый заразился COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый 7 декабря, получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в Фейсбук.

Вчера почувствовал незначительную слабость и першение в горле. Утром сдал анализы – результат вы уже знаете. Температуры нет, поэтому работаю онлайн, пока мой врач это позволяет, - говорится в сообщении.

Несмотря ни на что, мэр Садовый не теряет оптимизма. Он написал, что "когда-то это должно было случиться".

Он также заверил, что город будет работать без остановки.

Отметим, ранее Андрей Садовый выступал против введения "карантина выходного дня".

Напомним, коронавирусом переболели президент Владимир Зеленский и его жена, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава Минздрава Максим Степанов.