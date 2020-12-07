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Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика

Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика

Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В связи с новогодними праздниками украинцев ожидают продолжительные выходные.

В период с 25 по 27 декабря 2020 года, с 1 по 3 января 2021 года и с 7 по 10 января 2021 года (включительно).

Государственным праздником и официальным выходным днем в Украине является католическое Рождество, которое ежегодно празднуют 25 декабря. В 2020 году эта дата приходится на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Так, канун Нового года, 31 декабря, в 2020 году приходится на четверг. Этот день будет рабочим, но время работы рекомендовано сократить на 1 час.

Новый год, 1 января 2021 года, выпадает на пятницу. Это государственный праздник и официальный выходной день. Дни 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому выходить на работу нужно будет в понедельник, 4 января.

На Рождество Христово в 2021 году также предусмотрены дополнительные выходные. Праздник, который всегда отмечается 7 января, выпадает на четверг и будет традиционно выходным днем. Пятница, 8 января также будет нерабочей. Однако ее придется отработать в субботу, 16 января.

Таким образом, в январе 2021 года в Украине будет официально 12 выходных и 19 рабочих дней.

Читайте также: "В декабре украинцев ждут дополнительные выходные: сколько будем отдыхать".

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Все по теме:

Украина, Рождество, Новый год, Январь, Праздники, Выходные, Декабрь.

Автор:

Телеграф
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