В Украине ухудшится погода: синоптик прогнозирует дожди и мокрый снег

В среду, 9 декабря, на большей части территорий Украины ожидается сухая, но ветреная погода. Незначительные осадки ожидаются лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

"Серьезный циклон над Италией Yvonne пока нам не грозит, однако именно это бодание, у кого корона выше - антициклона или циклона, и вызывает в Украине сильный ветер. Такой ветер удержится и завтра, 9 декабря, и будет восточного и юго-восточного направлений", - написала она.

Ночью стоит ожидать морозов от -4 до -10. Впрочем, на Востоке ожидается до -12, а на Западе и Юге 0...-4.

Днем столбик термометра будет колебаться от -3 до +2, на Закарпатье и в Крыму стоит ждать до +9 градусов.

10 декабря, в Украину придет существенное потепление и дожди с мокрым снегом. Также ожидается падение атмосферного давления.

В Киеве ожидается мокрый снег или дождь. В добавку ко всему не исчезнет и сильный ветер.

"Поэтому на дорогах осложнится ситуация и метеозависимые, а сейчас это практически все, могут чувствовать себя не очень. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми недугами, возможны проблемы с артериальным давлением, головная боль и тому подобное", - отметила Диденко.

Как сообщалось ранее, на Азовском море бушует сильный шторм, из-за чего затопило популярный курортный городок Кирилловку и дорогу на остров Бирючий, где расположена резиденция президента.