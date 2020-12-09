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Какой праздник 9 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 9 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

9 декабря отмечается Юрьев день. Праздник посвящен годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца. Георгиевская церковь была построена в XI веке Ярославом Мудрым во имя своего небесного покровителя - святого Георгия, жившего в Каппадокии в III веке.

Юрий, или Георгий – римский воин, христианский святой, который при жизни совершил немало чудес. Герогий был гвардейцем и соратником римского императора Диоклетиана. Но во время гонений на христиан потерял все должности. Мужественно принял смерть, отказавшись отречься от своей веры в Иисуса Христа.

В этот день принято посещать баню и париться дубовыми вениками.

В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, конопатили окна и погреба.

Издавна, Георгий считался покровителем домашнего скота. Поэтому в день его памяти проводят специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму.

Существует примета, что к этому дню нужно раздать все долги, тогда будущий год будет удачным.

Обязательно 9 декабря выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовое затруднение. А также, стоит прислушиваться к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Запреты 9 декабря:

  • Запрещено лениться.

  • Не рекомендуется в этот день ходить в сильно поношенной или грязной одежде, иначе можно обрести проблемы со здоровьем.

  • 9 декабря не стоит жадничать.

  • Лучше избегать дальних поездок, особенно если они связаны с дальнейшим распитием алкогольных напитков.

Народные приметы 9 декабря

  • Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить.

  • Если выпало много снега, то к маю всё растает и травой порастёт.

  • День холодный – зима морозной будет.

  • Если недалеко от людского жилища воет волк, то грядёт похолодание.

  • Увидеть в этот день иней – к хорошему урожаю.

  • Северный ветер дует – к заморозкам

Отметим, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что 9 ноября ожидается сухая погода.

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Все по теме:

Праздник, Приметы, Запреты, Юрьев день.

Автор:

Телеграф
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