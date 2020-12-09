Какой праздник 9 декабря: народные приметы и запреты

9 декабря отмечается Юрьев день. Праздник посвящен годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца. Георгиевская церковь была построена в XI веке Ярославом Мудрым во имя своего небесного покровителя - святого Георгия, жившего в Каппадокии в III веке.
Юрий, или Георгий – римский воин, христианский святой, который при жизни совершил немало чудес. Герогий был гвардейцем и соратником римского императора Диоклетиана. Но во время гонений на христиан потерял все должности. Мужественно принял смерть, отказавшись отречься от своей веры в Иисуса Христа.
В этот день принято посещать баню и париться дубовыми вениками.
В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, конопатили окна и погреба.
Издавна, Георгий считался покровителем домашнего скота. Поэтому в день его памяти проводят специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму.
Существует примета, что к этому дню нужно раздать все долги, тогда будущий год будет удачным.
Обязательно 9 декабря выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовое затруднение. А также, стоит прислушиваться к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.
Запреты 9 декабря:
Запрещено лениться.
Не рекомендуется в этот день ходить в сильно поношенной или грязной одежде, иначе можно обрести проблемы со здоровьем.
9 декабря не стоит жадничать.
Лучше избегать дальних поездок, особенно если они связаны с дальнейшим распитием алкогольных напитков.
Народные приметы 9 декабря
Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить.
Если выпало много снега, то к маю всё растает и травой порастёт.
День холодный – зима морозной будет.
Если недалеко от людского жилища воет волк, то грядёт похолодание.
Увидеть в этот день иней – к хорошему урожаю.
Северный ветер дует – к заморозкам
Отметим, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что 9 ноября ожидается сухая погода.