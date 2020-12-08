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Адвокат насмешил украинцев новостями по суду над Януковичем

Адвокат насмешил украинцев новостями по суду над Януковичем
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

9 декабря Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генерального прокурора по избранию меры пресечения для бывшего президента Украины Виктора Януковича. 

Об этом сообщил в Фейсбук его адвокат Виталий Сердюк. 

"Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году. Кроме того, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие", - написал он. 

В комментариях к записи, пользователи отметили интересный момент. 

Так на фото заметно, что Янукович якобы подвергается "незаконным преследованиям по политическим мотивам". 

Также в комментариях напомнили, что Печерский суд из-за карантина не принимает никого, кроме сторон конфликта.

"Имитация кипучей деятельности"

"Вот был бы прикол возобновиться Януковичу на посту президента через суд", - пишут в комментариях. 

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года, ГБР обвинило Януковича в потери Крыма и части Донбасса.  

Однако в ноябре Януковичу отменили заочный арест

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Все по теме:

Виктор Янукович, Суд, Виталий Сердюк.

Автор:

Телеграф
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