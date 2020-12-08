Адвокат насмешил украинцев новостями по суду над Януковичем

9 декабря Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генерального прокурора по избранию меры пресечения для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил в Фейсбук его адвокат Виталий Сердюк.

"Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году. Кроме того, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие", - написал он.

В комментариях к записи, пользователи отметили интересный момент.

Так на фото заметно, что Янукович якобы подвергается "незаконным преследованиям по политическим мотивам".

Также в комментариях напомнили, что Печерский суд из-за карантина не принимает никого, кроме сторон конфликта.

"Имитация кипучей деятельности"

"Вот был бы прикол возобновиться Януковичу на посту президента через суд", - пишут в комментариях.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года, ГБР обвинило Януковича в потери Крыма и части Донбасса.

Однако в ноябре Януковичу отменили заочный арест.