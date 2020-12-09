Дыхне признан лучшим антикризисным менеджером по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Деятельность победителя рейтинга расследует НАБУ, но эксперты сомневаются в справедливости обвинений.

В ноябре журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" опубликовал результаты рейтингов лучших управленцев 2020 года. Кандидаты на номинации оценивались по пяти критериям: эффективное управление; эмоциональный интеллект; внедрение инноваций; стратегическое мышление; антикризисное управление. В номинации "Антикризисный менеджер" первенство досталось главе авиакомпании МАУ Евгению Дыхне, которому в свое время удалось вернуть прибыльность аэропорта "Борисполь", а также сохранить МАУ в кризисный 2020 год.

Напомним, НАБУ расследует условия предоставления аренды в аэропорту "Борисполь" в период, когда им руководил Евгений Дыхне. Данное дело многие эксперты уже охарактеризовали "абсурдом украинского законодательства". Доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик по этому поводу считает, что в подобных случаях руководителей государственных предприятий Украины, которые предлагают эффективные решения для своих компаний, могут преследовать по причине "заскорузлости" украинского законодательства.

В свою очередь экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что претензии к Дыхне являются сомнительными, поскольку в 2016 году, когда он возглавлял аэропорт "Борисполь", управленец входил в рейтинги лучших топ-менеджеров Украины, опережая многих управляющих от частного бизнеса. При этом, сам аэропорт попал в пятерку самых успешных государственных компаний и впервые за многие годы начал показывать системную прибыльность.

При получении премии сам Дыхне символически заметил: "Я всегда трепетно отношусь к бизнесу, которым управляю. Эффективность — мое главное правило, только, оказывается, эффективность иногда наказуема".