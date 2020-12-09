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Очень и очень осторожно: синоптик спрогнозировала штормы с потеплением в Украине

Очень и очень осторожно: синоптик спрогнозировала штормы с потеплением в Украине
13:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 10 декабря в Украину придет потепление. 

Об этом Диденко сообщает на своей странице в Facebook.

"Ближайшей ночью умеренные морозы, -3°...-9°, еще задержатся в восточных областях, на Днепропетровщине, Полтавщине и Сумщине. А на остальной территории Украины будут или небольшие "минусы" или около нуля", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на западе ожидается +2°...+ 6°, на юге +4°...+8°, в Крыму до +12°.

Ветер завтра - сильный, со штормовыми порывами, юго-восточного направления.

Мокрый снег и дождь наиболее вероятны в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области, в Кропивницком. На всей остальной территории - без существенных осадков.

В Киеве четверг будет с сильным юго-восточным ветром. Мокрый снег и дождь более вероятны во второй половине дня или под вечер. Ближайшей ночью ожидается -3°...-5°, завтра днем воздух будет теплее, около нуля градусов.

Кроме того в ДСНС, предупреждают об усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугоходу, на отдельных участках до установления ледостава.

Отметим, сегодня 9 декабря на большей части территорий Украины ожидается сухая, но ветреная погода. Незначительные осадки ожидаются лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Напомним, в районе Азовского моря уже почти неделю не прекращает дуть сильный восточный ветер. Порывы достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег.

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Все по теме:

Украина, Погода, Штормовое предупреждение, Регионы, Потепление, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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