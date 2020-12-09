Что будет запрещено во время январского локдауна в Украине: появилась инфографика

Во время локдауна, который в Кабмине планируют ввести с 8 по 25 января, вступят в силу ряд ограничений, которые будут касаться посещения общественных мест, работы кафе и т.д.

"Телеграф" составил инфографику, что будет можно, а что нельзя в эти 19 дней.

В частности, будет запрещена работа всех учебных заведений, (кроме детсадов), кафе (кроме тех, что работают на вынос и на доставку), закрытие фитнес-залов, запрет на проведение массовых мероприятий, запрещается работа ТРЦ, клубов, дискотек, музеев (кроме историко-культурных заповедников).

В тоже время, разрешается работа магазинов, аптек, почты, АЗС, ветклиник, банков, транспорта (без отсутствия в салоне стоячих пассажиров).

Помимо этого, карантин из-за коронавируса, который был продлен до 31 декабря, продолжат до 28 февраля 2021 года.

Как сообщалось ранее, все больше украинцев поддерживают ужесточение карантинных мер в Украине.