Украинцы стали чаще заниматься сексом: врач рассказала, когда будет бейби-бум

Несмотря на карантин из-за коронавируса и весеннего локдаун, который хотят ввести снова с 8 по 24 января, беременных в Украине больше не стало, хотя во время весеннего локдауна небольшой скачок числа беременных все же был.

Об этом в комментарии авторскому проекту "Жовті кеди Project" бывшей телеведущей "1+1" Юлия Бориско рассказала акушер-гинеколог "GALA CLINIC" Галина Петренко.

"Не стало больше беременных, их количество почти такое же, как и в начале 2020 года. Когда только запустился локдаун, там да. Возможно первый месяц, два люди просто не знали, что делать и действительно некоторое увеличение беременных на учете было. Потом люди пришли в себя, нашли себе другие занятия, перераспределились, и снова стало так, как было", - сказала она.

По ее словам, за все время ведения беременных наибольший бейби-бум был после событий 2014 года, после начала Майдана.

"Когда все прошло, люди стараются вернуться к старому. Одни начнут больше заниматься приятными делами, потому что наконец-то перестали бояться, другие к ним присоединятся. И вот тогда, наконец-то может быть бейби-бум", - озвучила прогноз Петренко, отметив, что по датам это может произойти после коронавирусного "шороха".

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