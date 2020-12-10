Последнее солнечное затмение в 2020 году: когда его ждать и что оно принесет

14 декабря 2020 года случится полное солнечное затмение, которое произойдет в 18:14:39 по киевскому времени и продлится 2 минуты 10 секунд. Подобное явление наблюдалось в 2002 году, а следующее состоится только в 2038.

Самым заметным солнечное затмение будет в Аргентине и Чили. Украинцы, увы, его не увидят.

Астрологи отмечают, что затмение 14 декабря, станет финальной точкой кармического коридора затмений этого года.

Так, как затмение будет проходить под зодиаком Стрельца, это вызовет у многих кризис веры, так, что в этот день не стоит принимать необдуманные решения и не рубить с плеча, кардинально меняя всю свою жизнь.

Метеозависимые люди 14 декабря могут почувствовать себя плохо, испытывая головные боли, усталость, раздражительность и конфликтность.

Чего не стоит делать в солнечное затмение:

Отложить автопоездки и оставаться дома.

Нельзя смотреть на Солнце в период солнечного затмения.

Не рекомендуется стирать и развешивать белье на Солнце.

Также не стоит смотреть телевизор, слушать радио.

Эксперты рекомендуют в этот период остаться наедине с собой: составить планы на будущее, заняться медитацией, йогой. Главное мыслить позитивно.

Ранее, "Телеграф" сообщал прогноз магнитных бурь на декабрь, и рассказывал, как уберечь себя от их влияния.