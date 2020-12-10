Циклон Yvonne принесет ледяные дожди: какой будет погода в пятницу, 11 декабря

В ночь на пятницу, 11 декабря, в Украину придет южный циклон Yvonne, характеризующийся осадками, мокрым снегом и дождем, вплоть до ледяного, которые накроют западные, северные и Винницкую области.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, на Востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами -3-7 градусов, в Одесской области и в Крыму +2… +6 градусов. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах нуля градусов, на востоке будет до 2 мороза, на западе и юге + 3 + 8 градусов", - написала она.

Что касается Киева, то в столице будет мокро, но уже днем осадки прекратятся.

"Ветер все равно остается еще порывистым, некомфортным, восточный, юго-восточный. Ночью еще немного подморозит - гололедица! А в течение дня потеплеет до +1 градуса", - уточнила Диденко.

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптики спрогнозировали, ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество.