Скачать
Пятница, 11.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Откладывание локдауна до января убьет до 6 тысяч украинцев, - Анатолий Амелин
Откладывание локдауна до января убьет до 6 тысяч украинцев, - Анатолий Амелин
Более 13 тысяч за сутки: данные по коронавирусу в Украине
Более 13 тысяч за сутки: данные по коронавирусу в Украине
Лига Европы: результаты матчей 10 декабря
Лига Европы: результаты матчей 10 декабря
Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика
Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика

Более 13 тысяч за сутки: данные по коронавирусу в Украине

Более 13 тысяч за сутки: данные по коронавирусу в Украине
08:19 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро 11 декабря в стране зафиксировали 13 541 новый случай заражения  COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие сутки:

  • госпитализировали - 2 846 человек;
  • летальных случаев - 285;
  • выздоровевших - 15 327 человек;
  • тестирований за сутки - 60 847 (с учетом метода ПЛР - 39 519, ИФА - 21 328).

С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 872 228 человек;
  • выздоровели - 480 348 человек;
  • умерло - 14 755;
  • провели ПЛР тестирований - 4 957 299.

За последние 24 часа наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса было в городе Киев (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Стоит напомнить, что в Украине за ноябрь число госпитализаций среди пациентов с коронавирусом выросло на 25% по сравнению с октябрем.

Читайте также в материале "Телеграфа": Чего ждут от зимнего локдауна в Украине - Степанов назвал цирфы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Машины едут со скоростью 5 км/ч: что происходит на дорогах Киева
02 В оккупированном Дебальцево "мэр" оскандалился с "щедрым" подарком школе
03 "И уже не у кого спросить, никого нет в живых": Макаревич разоткровенничался про геноцид в СССР
04 Начальник одного из крупнейших портов Украины погорел на многомиллионной взятке
05 В России готовят еще одну вакцину с фантастическими свойствами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве мужчина прыжком спасся от жесткого ДТП (фото)
В Киеве мужчина прыжком спасся от жесткого ДТП (фото)
Какая ситуация с COVID-19 в областях
Какая ситуация с COVID-19 в областях
Канада начинает массовую вакцинацию от коронавируса: какие страны уже начали это делать
Канада начинает массовую вакцинацию от коронавируса: какие страны уже начали это делать
В оккупированном Дебальцево &quot;мэр&quot; оскандалился с &quot;щедрым&quot; подарком школе
В оккупированном Дебальцево "мэр" оскандалился с "щедрым" подарком школе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь