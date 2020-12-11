Более 13 тысяч за сутки: данные по коронавирусу в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро 11 декабря в стране зафиксировали 13 541 новый случай заражения COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Таким образом за прошедшие сутки:
С начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса было в городе Киев (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Стоит напомнить, что в Украине за ноябрь число госпитализаций среди пациентов с коронавирусом выросло на 25% по сравнению с октябрем.
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