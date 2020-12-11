Более 13 тысяч за сутки: данные по коронавирусу в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро 11 декабря в стране зафиксировали 13 541 новый случай заражения COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие сутки:

госпитализировали - 2 846 человек;

летальных случаев - 285;

выздоровевших - 15 327 человек;

тестирований за сутки - 60 847 (с учетом метода ПЛР - 39 519, ИФА - 21 328).

С начала пандемии в Украине:

заболело - 872 228 человек;

выздоровели - 480 348 человек;

умерло - 14 755;

провели ПЛР тестирований - 4 957 299.

За последние 24 часа наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса было в городе Киев (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Стоит напомнить, что в Украине за ноябрь число госпитализаций среди пациентов с коронавирусом выросло на 25% по сравнению с октябрем.

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