Зеленский с лопатой в руках вышел чистить улицы от снега... как это было два года назад

Пользователи сети решили вспомнить "снежный" флешмоб тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского перед выборами 24 января, 2019 года.

Об этом сообщил пользователь Фейсбука Mason Lemberg.

"Гололед то не проблема пока у нас есть такие чуваки и натаха скабеева. Особенно тепер, когда эти чуваки во власти", - так с иронией он прокомментировал данное видео с Зеленским.

Сам ролик с главой государства.

В свою очередь пользователи соцсетей прокомментировали данное видео.

Некоторые иронизиовали по данному поводу.

Другие польователи остались недовольны такими поступками президента.

Стоит напомнить, что ранее политический аналитик предположил, что Зеленский может объявить досрочные выборы Верховной Рады.

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