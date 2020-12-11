Пасмурная погода с небольшими осадками: прогноз на выходные в Украине

На выходных в Украине в большинстве регионов ожидается температура чуть выше нуля. Хотя небольшой мороз тоже может быть.

Об этом сообщил «Телеграфу» народный синоптик Леонид Горбань.

В частности, суббота, 12 декабря, отметится осадками практически по всей территории Украины, кроме Ровно, Луцка, Львова и Ужгорода.

По прогнозам «Укргидрометцентра», на западе днем воздух прогреется до 2 ... 4 градусов, а ночью - до 0 ... + 4 градусов. На территории северных и центральных областей днем будет от -1 ...- 3 градуса, а ночью - от -3 до -5. На востоке днем температура воздуха составит -1 ... 3, а ночью -3 ...- 5 на юге днем ожидается дождь, а температура будет колебаться от 5 до 7 градусов тепла, а ночью от 2 до 5 градусов.

В Киеве 12 декабря ожидается мокрый снег с дождем, а температура воздуха составит -1 ... + 1 градус днем и -3 ...- 5 градусов ночью.

В воскресенье, 13 декабря, на востоке страны осадков уже не ожидается. А на западе синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом. Сухо будет только в Ивано-Франковске и Ужгороде. В то же время синоптики прогнозируют осадки в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве в этот день ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит 1 ... 3 градуса тепла днем и 0 ...- 2 градуса ночью.

Кроме того, «The weathe» сообщает, что в столице Украины эти выходные будет относительно влажно, что может увеличить ощущение холода.

Напомним, что конец непростого 2020 года отметится небольшими температурными качелями, а снег будет чередоваться с дождем