Стало известно, как будут работать школы во время локдауна

На заседании правительства было принято решение о введении усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года. С целью уменьшения риска распространения коронавируса, по рекомендации Минздрава и совместно с другими министерствами, утверждены мероприятия по усилению карантина.

Об этом заявил и.о. обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Телеграмм канале.

Одним из пунктов таких ограничений, на указанный период, является запрет посещения учебных заведений любой формы, кроме дошкольных и специальных. Однако это не значит, что образовательный процесс должен остановиться.

Министерство подготовило письма в учебные заведения с просьбой принять все возможные неотложных мер, направленных на надлежащую организацию образовательного процесса.

В Киеве уже решили, что школы перейдут на дистанционное обучение после зимних каникул.

А вот в Одессе ученики 5-11 классов уже идут на дистанционку до конца семестра.

В ходе сегодняшнего заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение продлить дистанционный режим обучения для учащихся 5-11 классов с 14 по 30 декабря.

Напомним, хоть и локдаун в январе планировался с благими намерениями и для сохранения большего количества жизней украинцев, судя по всему власти сделали плохой выбор.