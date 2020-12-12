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Какой праздник 12 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 12 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

12 декабря  христиане чтят память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников, которые жили в III веке при императоре Декии. 

Как гласит предание, Парамон отказался приносить жертву языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить.  Он открыто исповедовал свою веру в Единого Истинного Бога. За что вместе с мучениками был жестоко убит язычниками.

Согласно народным традициям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму.  Отсюда и пошло название Парамон-зимоуказатель. 

Говорят, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то никакие болезни в холодную пору года не будут страшны.  

В этот день было принято ходить по соседям и друзьям и просить взаймы. Одалживали всё что угодно: яйца, хлеб, молоко, деньги. Тот человек, который сможет взять хоть что-то в долг будет весь год счастливым, здоровым и везучим.

Одной из традиций этого дня считается уборка снега с крыш. Но только мётлами и вениками. А вот мести пол в доме в этот день нельзя. Иначе есть риск вымести счастье и достаток из дома. 

Запреты 12 декабря:

  • Не рекомендуется подметать пол разными вениками или вытирать пыль разными тряпками.

  • Можно лишиться здоровья, если слишком сильно наесться.

  • В эту субботу не стоит никому рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви, иначе им не суждено будет сбыться. 

Народные приметы:

  • Если на Парамона утро красное и ясное, то весь декабрь будет ясным.

  • Если с утра снег пошел, то метель будет до святого Николая (19 декабря).

  • Если к этому дню снег ещё не выпал, то зимушка будет тёплой и бесснежной.

  • Если снежные хлопья становятся крупными, то грядёт потепление.

  • Снегопад в этот день являлся доброй приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году.

  • Если заря багряная, то день будет ясный, но ветряный.

  • Звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели. 

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Праздник, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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