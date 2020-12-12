Какой праздник 12 декабря: народные приметы и запреты

12 декабря христиане чтят память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников, которые жили в III веке при императоре Декии.

Как гласит предание, Парамон отказался приносить жертву языческим идолам и заступился за христиан, которых собирались казнить. Он открыто исповедовал свою веру в Единого Истинного Бога. За что вместе с мучениками был жестоко убит язычниками.

Согласно народным традициям, на Парамона можно было предсказать погоду на всю зиму. Отсюда и пошло название Парамон-зимоуказатель.

Говорят, что если в этот день встать рано утром, растопить печь и позавтракать кашей, то никакие болезни в холодную пору года не будут страшны.

В этот день было принято ходить по соседям и друзьям и просить взаймы. Одалживали всё что угодно: яйца, хлеб, молоко, деньги. Тот человек, который сможет взять хоть что-то в долг будет весь год счастливым, здоровым и везучим.

Одной из традиций этого дня считается уборка снега с крыш. Но только мётлами и вениками. А вот мести пол в доме в этот день нельзя. Иначе есть риск вымести счастье и достаток из дома.

Запреты 12 декабря:

Не рекомендуется подметать пол разными вениками или вытирать пыль разными тряпками.

Можно лишиться здоровья, если слишком сильно наесться.

В эту субботу не стоит никому рассказывать о своих планах, особенно касающихся любви, иначе им не суждено будет сбыться.

Народные приметы: