Во всей Украине сегодня ожидаются опасные погодные условия: прогноз и карта

В субботу, 12 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - всю территорию страны накроет гололед.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Днем в западных, центральных, восточных и в северных областях гололед (II уровень опасности, желтый). На дорогах гололедица.
Циклон Yvonne, характеризующийся осадками, мокрым снегом и дождем, вплоть до ледяного, продолжит господствовать на территории страны.
Температура ночью упадет до -6°, а днем прогнозируют около 0°.
Прогноз погоды на субботу, 12 декабря, по Украине:
Ужгород – +4...+6
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +4...+6
Николаев – +2...+4
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...-3
Сумы – -1...-3
Полтава – 0...+2
Днепр – +11...+13, дождь
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...-2
В Киеве и Киевской области ночью 12 декабря также прогнозируют гололед, на дорогах гололедица (II уровень опасности, желтый).
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
13 декабря в северных, западных, большинстве центральных областей, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областях небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, местами гололед, на остальной территории без существенных осадков.