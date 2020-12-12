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Суббота, 12.12.2020
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Во всей Украине сегодня ожидаются опасные погодные условия: прогноз и карта

Во всей Украине сегодня ожидаются опасные погодные условия: прогноз и карта
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В субботу, 12 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - всю территорию страны накроет гололед.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем в западных, центральных, восточных и в северных областях гололед (II уровень опасности, желтый). На дорогах гололедица.

Циклон Yvonne, характеризующийся осадками, мокрым снегом и дождем, вплоть до ледяного, продолжит господствовать на территории страны. 

Температура ночью упадет до -6°, а днем прогнозируют около 0°.

Прогноз погоды на субботу, 12 декабря, по Украине:

  • Ужгород – +4...+6

  • Львов – +2...+4

  • Ивано-Франковск – +2...+4

  • Тернополь – 0...+2

  • Черновцы – +2...+4

  • Хмельницкий – 0...+2

  • Луцк – 0...+2

  • Ровно – 0...+2

  • Житомир – -1...+1

  • Винница – -1...+1

  • Одесса – +4...+6

  • Николаев – +2...+4

  • Херсон – +4...+6

  • Симферополь – +4...+6

  • Кропивницкий – -1...+1

  • Черкассы – -1...+1

  • Чернигов – -1...-3

  • Сумы – -1...-3

  • Полтава – 0...+2

  • Днепр – +11...+13, дождь

  • Запорожье – +2...+4

  • Донецк – -1...+1

  • Луганск – -1...+1

  • Харьков – -1...+1

  • Киев – -1...-2

В Киеве и Киевской области ночью 12 декабря также прогнозируют гололед, на дорогах гололедица (II уровень опасности, желтый).

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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

13 декабря в северных, западных, большинстве центральных областей, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областях небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, местами гололед, на остальной территории без существенных осадков.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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