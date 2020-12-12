Во всей Украине сегодня ожидаются опасные погодные условия: прогноз и карта

В субботу, 12 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - всю территорию страны накроет гололед.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем в западных, центральных, восточных и в северных областях гололед (II уровень опасности, желтый). На дорогах гололедица.

Циклон Yvonne, характеризующийся осадками, мокрым снегом и дождем, вплоть до ледяного, продолжит господствовать на территории страны.

Температура ночью упадет до -6°, а днем прогнозируют около 0°.

Прогноз погоды на субботу, 12 декабря, по Украине:

Ужгород – +4...+6

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...-3

Сумы – -1...-3

Полтава – 0...+2

Днепр – +11...+13, дождь

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...-2

В Киеве и Киевской области ночью 12 декабря также прогнозируют гололед, на дорогах гололедица (II уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

13 декабря в северных, западных, большинстве центральных областей, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областях небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, местами гололед, на остальной территории без существенных осадков.