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Все прелести зимней непогоды: синоптики уточнили прогноз на 13 декабря

Все прелести зимней непогоды: синоптики уточнили прогноз на 13 декабря
07:34 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 13 декабря, в Украине продолжит господствовать непогода. Почти по всей территории страны ожидается мокрый снег и дождь. Они обойдут только Закарпатье, Крым, Луганщину.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают также о сильном голоде в центральных, северных, некоторых западных и восточных областях. На Юге - в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях - будет сильный туман.

Отмечается, что 13 декабря ожидается температура ночью от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западе и юге страны 2-9 градусов тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 13 декабря, по Украине:

  • Ужгород – +4...+6

  • Львов – +3...+5

  • Ивано-Франковск – +2...+4

  • Тернополь – +1...+3

  • Черновцы – +3...+5

  • Хмельницкий – +2...+4

  • Луцк – +3...+5

  • Ровно – +3...+5

  • Житомир – +1...+3

  • Винница – +2...+4

  • Одесса – +7...+9

  • Николаев – +5...+7

  • Херсон – +7...+9

  • Симферополь – +10...+12

  • Кропивницкий – +3...+5

  • Черкассы – +2...+4

  • Чернигов – +1...+3

  • Сумы – +1...+3

  • Полтава – +2...+4

  • Днепр – +2...+4

  • Запорожье – +7...+9

  • Донецк – 0...+2

  • Луганск – 0...+2

  • Харьков – 0...+2

  • Киев – 0...+2

В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)

В понедельник, 14 декабря, большинство украинских городов все так же будут находиться под мокрым снегом с дождем, что сохранит гололед на дорогах. Хорошей погоды стоит ждать жителям южных территорий - синоптики прогнозируют переменную область и температуру от +3 до +11.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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