Все прелести зимней непогоды: синоптики уточнили прогноз на 13 декабря

В воскресенье, 13 декабря, в Украине продолжит господствовать непогода. Почти по всей территории страны ожидается мокрый снег и дождь. Они обойдут только Закарпатье, Крым, Луганщину.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают также о сильном голоде в центральных, северных, некоторых западных и восточных областях. На Юге - в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях - будет сильный туман.

Отмечается, что 13 декабря ожидается температура ночью от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западе и юге страны 2-9 градусов тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 13 декабря, по Украине:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +7...+9

Николаев – +5...+7

Херсон – +7...+9

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +7...+9

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – 0...+2

В понедельник, 14 декабря, большинство украинских городов все так же будут находиться под мокрым снегом с дождем, что сохранит гололед на дорогах. Хорошей погоды стоит ждать жителям южных территорий - синоптики прогнозируют переменную область и температуру от +3 до +11.