Все прелести зимней непогоды: синоптики уточнили прогноз на 13 декабря

В воскресенье, 13 декабря, в Украине продолжит господствовать непогода. Почти по всей территории страны ожидается мокрый снег и дождь. Они обойдут только Закарпатье, Крым, Луганщину.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики предупреждают также о сильном голоде в центральных, северных, некоторых западных и восточных областях. На Юге - в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях - будет сильный туман.
Отмечается, что 13 декабря ожидается температура ночью от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на западе и юге страны 2-9 градусов тепла.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 декабря, по Украине:
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +1...+3
Винница – +2...+4
Одесса – +7...+9
Николаев – +5...+7
Херсон – +7...+9
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +7...+9
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – 0...+2
В понедельник, 14 декабря, большинство украинских городов все так же будут находиться под мокрым снегом с дождем, что сохранит гололед на дорогах. Хорошей погоды стоит ждать жителям южных территорий - синоптики прогнозируют переменную область и температуру от +3 до +11.