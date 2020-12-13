День Андрея первозванного: как принято отмечать этот праздник

Каждый год 13 декабря Православная церковь чтит память Святого Андрея Первозванного.
Праздник не относится к числу великих или двунадесятых, но его со всей смелостью можно назвать важным и особенным для церкви и всех верующих. Постарайтесь прожить этот день с максимальной духовной пользой для себя и для своих близких.
Раньше считалось, что на день Андрея начинается настоящий зимний перид. Тогда существовала традиция «слушать воду». Утром 13 декабря люди отправлялись к водоемам, делали во льду прорубь и прикладывали ухо к ее краю, чтобы подслушать у воды, какой же будет зима. Если под ледовым покровом все тихо, то зима будет спокойной, без метелей и вьюг. А если бурлит, шумит и разливается, то быть бурям, снегопадам и ненастью.
Также в старину люди пытались задобрить диких зверей как раз на Андреев день. Например, чтобы медведь не портил следующим летом урожаи кукурузы, а также не трогал домашний скот, хозяйки варили кукурузные кочаны и относили их в лес либо в поле.
Более современные и универсальные традиции на Андреев день связаны с молодежными развлечениями, гаданиями и вечерницами.
Одним из наиболее популярных обрядов на день Андрея было откусывание ритуального хлеба или калиты.
Девушкам доставались главные развлечения Андреевого дня – гадания. Одним из самых популярных из них было гадание на женихов. Например, каждая незамужняя девица мечтала увидеть во сне своего сужденного. Для этого перед сном она ставила под кровать миску с водой. Накануне также варилась кутья, которую необходимо было положить под подушку. Туда же отправлялось зеркало, нож, мужская шапка или щепка, вырванная из забора парня, которому симпатизирует данная девушка
В древности девушки делали именно так, чтобы узнать, какой будет у них семья. Сколько соломинок «приклеиться» к потолку, столько членов семьи будет у девушки после замужества.
В полночь с 12 на 13 декабря девушки становились на перекрестке и прислушивались к звукам улицы. Если к девице доносятся радостные возгласы, песни, смех и веселье, то в следующем году ей суждено выйти замуж.
Простое гадание, которое можно провести в день Андрея Первозванного в 2020 году. На тарелке с водой выкладывают 2 спички. Одна символизирует девушку, а вторая – парня, которому она симпатизирует. Теперь необходимо подуть на воду, и если от колебаний спички сойдутся, то быть этой паре вместе.
Простейший способ узнать имя будущего мужа, выйти из дому и спросить у первого прохожего, как его зовут.
В старину, как и сейчас, для этого сжигали на тарелке лист бумаги и смотрели на тень от пепла, которая отображалась на стене. По очертаниям от сожженного листа можно узнать, что вас ждет в ближайшем будущем.
В полночь девушка остается в комнате одна, усаживается возле настенного зеркала и, держа в руках второе, смотрит в получившийся зеркальный коридор. Эта галерея выступает в роли портала, в середине которого, на фоне свечей, девушка может разглядеть лицо суженого. Если вы решились на подобное гадание, не забудьте крикнуть: «Чур меня!»
В первую очередь, смотрели на погоду в Андреев день.
Напомним, в воскресенье, 13 декабря, православные почитают память святого Андрея Первозванного, который был родным братом апостола Петра.