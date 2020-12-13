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День Андрея первозванного: как принято отмечать этот праздник

День Андрея первозванного: как принято отмечать этот праздник
Обновлено 07:46 Сегодня Телеграф

Каждый год 13 декабря Православная церковь чтит память Святого Андрея Первозванного. 

Праздник не относится к числу великих или двунадесятых, но его со всей смелостью можно назвать важным и особенным для церкви и всех верующих. Постарайтесь прожить этот день с максимальной духовной пользой для себя и для своих близких.

Традиции и обычаи праздника 13 декабря

Раньше считалось, что на день Андрея начинается настоящий зимний перид. Тогда существовала традиция «слушать воду». Утром 13 декабря люди отправлялись к водоемам, делали во льду прорубь и прикладывали ухо к ее краю, чтобы подслушать у воды, какой же будет зима. Если под ледовым покровом все тихо, то зима будет спокойной, без метелей и вьюг. А если бурлит, шумит и разливается, то быть бурям, снегопадам и ненастью.

Также в старину люди пытались задобрить диких зверей как раз на Андреев день. Например, чтобы медведь не портил следующим летом урожаи кукурузы, а также не трогал домашний скот, хозяйки варили кукурузные кочаны и относили их в лес либо в поле.

Более современные и универсальные традиции на Андреев день связаны с молодежными развлечениями, гаданиями и вечерницами.

Парням – калита, девушкам – гадания

Красивые поздравления и яркие открытки на День ангела Андрея

Одним из наиболее популярных обрядов на день Андрея было откусывание ритуального хлеба или калиты. 

Девушкам доставались главные развлечения Андреевого дня – гадания. Одним из самых популярных из них было гадание на женихов. Например, каждая незамужняя девица мечтала увидеть во сне своего сужденного. Для этого перед сном она ставила под кровать миску с водой. Накануне также варилась кутья, которую необходимо было положить под подушку. Туда же отправлялось зеркало, нож, мужская шапка или щепка, вырванная из забора парня, которому симпатизирует данная девушка

Популярные гадания на день Андрея 2020

В древности девушки делали именно так, чтобы узнать, какой будет у них семья. Сколько соломинок «приклеиться» к потолку, столько членов семьи будет у девушки после замужества.

В полночь с 12 на 13 декабря девушки становились на перекрестке и прислушивались к звукам улицы. Если к девице доносятся радостные возгласы, песни, смех и веселье, то в следующем году ей суждено выйти замуж

Простое гадание, которое можно провести в день Андрея Первозванного в 2020 году. На тарелке с водой выкладывают 2 спички. Одна символизирует девушку, а вторая – парня, которому она симпатизирует. Теперь необходимо подуть на воду, и если от колебаний спички сойдутся, то быть этой паре вместе.

Простейший способ узнать имя будущего мужа,  выйти из дому и спросить у первого прохожего, как его зовут.

В старину, как и сейчас, для этого сжигали на тарелке лист бумаги и смотрели на тень от пепла, которая отображалась на стене. По очертаниям от сожженного листа можно узнать, что вас ждет в ближайшем будущем.

В полночь девушка остается в комнате одна, усаживается возле настенного зеркала и, держа в руках второе, смотрит в получившийся зеркальный коридор. Эта галерея выступает в роли портала, в середине которого, на фоне свечей, девушка может разглядеть лицо суженого. Если вы решились на подобное гадание, не забудьте крикнуть: «Чур меня

Народные приметы 

В первую очередь, смотрели на погоду в Андреев день. 

  • Если в этот день пойдет снег и к вечеру не растает, то пролежит еще 110 дней.
  • Если на Андреев день погода ясная и морозная – быть хорошему урожаю и достатку. Если на улице тепло в этот день – год будет неудачным и тяжелым.

Что нельзя делать 

  •  Нельзя шить, вышивать, вязать. В старину категорически запрещалось прясть и ткать, начиная с этого дня и до Крещения.
  • Если вы ревностный христианин, то на день Андрея нельзя гадать, как бы парадоксально это не звучало.
  • Кстати, категорически запрещается гадать женщинам после замужества, и не только на Андреев день, а и во все Рождественские праздники.
  • У католиков в этот день начинается Рождественский пост, поэтому им запрещено употреблять продукты животного происхождения.

Напомним, в  воскресенье, 13 декабря, православные почитают память святого Андрея Первозванного, который был родным братом апостола Петра.

 

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Все по теме:

Праздник, Приметы, Запреты, Гадания, День Андрея Первозванного.

Автор:

Телеграф
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