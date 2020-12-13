Степанов признался, почему локдаун введут только с 8 января

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24" отметил , что полный локдаун будет введен только с января, поскольку декабрь важен для торговли, а в период с 1 до 7 января украинцы и так сидят по домам.

"У нас есть, прежде всего, экономические обстоятельства. Для многих людей декабрь предновогодний – это достаточно важный период года, когда у них идет самая торговля", отметил министр.

По его словам, если посмотреть, что происходит в период до Рождества, то в Украине происходит природный локдаун. Поскольку на улицах мало людей, они проводят время в кругу семьи, приходят к друзьям, многие не работают.

В то же время, по его словам, если не ввести жесткий карантин в январе, то его придется вводить в феврале из-за резкого роста заболеваемости.

Напомним, есть мнение, что хоть и локдаун в январе планировался с благими намерениями и для сохранения большего количества жизней украинцев, судя по всему власти сделали плохой выбор.