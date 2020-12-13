Дорога превращается в каток: украинских водителей предупредили об опасности

Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдаются осадки в виде дождя, местами образуется гололедица, на остальной территории мокрое.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

"По состоянию на 06:00 13.12.2020 местами небольшой дождь, туман выпадает в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, в районах где температура воздуха минусовая возникает угроза образования гололеда", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что на дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработки покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - рассказали в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1248 единиц техники и 1551 рабочий.