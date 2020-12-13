Ледяной дождь и снег: синоптик рассказала, что 14 декабря осадков в Украине станет больше

Синоптик Наталия Диденко рассказала, что 14-го декабря очередной циклон подбросит в Украине осадков. Морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, затронут Одесскую область.
Об этом она сообщила на своей странице "Фейсбук".
В то же время в большей часть Юга, восточных областях и Днепропетровской будет сухая погода, разве что с туманами. В южной части Украины и на Востоке будет сильный ветер.
Температура воздуха будет крутиться около нуля - ночью до небольших "минусов", днем до "плюсов". Опять дальше подпитывают опасность гололеда.
Напомним, в воскресенье, 13 декабря, в Украине продолжит господствовать непогода. Почти по всей территории страны ожидается мокрый снег и дождь.