Ледяной дождь и снег: синоптик рассказала, что 14 декабря осадков в Украине станет больше

Синоптик Наталия Диденко рассказала, что 14-го декабря очередной циклон подбросит в Украине осадков. Морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, затронут Одесскую область.

Об этом она сообщила на своей странице "Фейсбук".

В то же время в большей часть Юга, восточных областях и Днепропетровской будет сухая погода, разве что с туманами. В южной части Украины и на Востоке будет сильный ветер.

Температура воздуха будет крутиться около нуля - ночью до небольших "минусов", днем до "плюсов". Опять дальше подпитывают опасность гололеда.

В Киеве в понедельник мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Более серьезные осадки ночью и утром. Со второй половины дня попустит. Но гололед остается.

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Напомним, в воскресенье, 13 декабря, в Украине продолжит господствовать непогода. Почти по всей территории страны ожидается мокрый снег и дождь.