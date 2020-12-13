Андреевская церковь приняла первое богослужение после реставрации: в сети подметили интересный момент (фото)

Сегодня, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, после длительной реставрации вновь открыла свои двери для верующих уникальная святыня - Андреевская церковь, которая появилась на киевских склонах 258 лет назад по проекту выдающегося архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. На праздничной службе присутствовали только представители духовенства Константинопольского патриархата, Православной церкви Украины в лице митрополита Евстратия Зори и Пётр Порошенко с женой.

Об этом сообщают на странице "Фейсбук" Православной Церкви Украины.

Владыка Эммануил подчеркнул особое значение апостола Андрея Первозванного для Украинской Православной Церкви, а также показал поддержку Матери-Церкви для всех поместных церквей, которые приняли от нее благовестие, особенно для Православной Церкви Украины.