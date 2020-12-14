Циклон снова принесет ледяной дождь: какой будет погода в начале недели

На начало недели 14-15 декабря в Украине ожидается снег с дождем.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

14 декабря, стоит ожидать осадков в виде мокрого снега по всей Украине, лишь на западе будет относительно сухо.

Температура воздуха согласно прогнозу будет скакать вокруг нуля.

В Киеве в понедельник погода будет довольно мокрой, ночью и дней ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, а температура воздуха будет от -1 до +1 градуса.

15 декабря Украину слегка покинут осадки, на юге и западе будет относительно сухо, в то время как на севере, востоке и в центре ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха будет на западе +3 +5 градусов, на востоке будет колебаться вокруг нуля.

В Киеве ожидается сухая погода, без оадков. Температура будет от -1 до +1 градуса.

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