В Украине решили ужесточить карантин с 19 декабря: что изменится

Кабинет Министров Украины вводит ряд новых карантинных запретов с 19 декабря 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В добавку к уже существующим ограничениям, в субботу начнет действовать запрет на:
- проведение массовых мероприятий в учебных заведениях с участием детей с более чем одного класса или группы и в присутствии посетителей;
- праздничные мероприятия, банкеты, публичные события в развлекательных заведениях и общепитах;
- посещение музеев, выставок и галерей, если в залах присутствует более одного человека на 10 квадратных метров;
- работу общепитов с 23:00 по 7:00 (кроме заказов на вынос). В новогоднюю ночь работа ресторанов и кафе будет продолжена до 1:00.
- массовые религиозные мероприятия. В помещении не должно находиться более одного человека на 5 квадратных метров, а на открытом воздухе люди должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Отмечается также, что действующие запреты тоже остаются в силе.
Как сообщалось ранее, в Украине введут локдаун с 8 по 24 января. Однако в правительстве не исключают, что он будет введен раньше.