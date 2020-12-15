Гололед, туман и снег: прогноз погоды на 15 декабря

15 декабря, во вторник, в Украине ожидается гололед и туман. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Таким образом 15 декабря на востоке страны, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях ожидается гололед, в то время, как на утро на западе прогнозируют туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый).

Карта метеорологических предупреждений.

В свою очередь погода в Украине ожидается в целом довольно сухая, только на востоке возможен мокрый снег.

Температура воздуха будет находится на уровне нуля.

В Киеве 15 декабря осадков не прогнозируют, днем и ночью температура будет от -1 до +1 градуса.

Прогноз погоды 15 декабря.

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