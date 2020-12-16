Учитывайте предупреждения синоптиков: в Украине ожидаются очень опасные погодные условия

В среду, 16 декабря , в Украине местами будет снег с дождем, туман и гололедица. Синоптики обещают облачную погоду. На востоке мокрый снег с дождем, гололед. На остальной территории без существенных осадков.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Днем 16 декабря в восточных областях гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).

Днем синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На крайнем юге и западе от 1 до 4 градусов выше нуля.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Служба спасения призывает водителей соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на автодорогах

Также, как информируют в пресс-службе, 16 декабря в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

По г.. Киеву и Киевской области 16 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности желтый).

Напомним, что 15 декабря, во вторник, в Украинебыл гололед и туман.