Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО «ДТЭК Западэнерго» и ООО «Д.Трейдинг») в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС» в исследуемый период с июля по октябрь 2019 злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы общей сумму более 275 200 000 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.
«Остров Бурштынской ТЭС» - особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом «острове» производит ПАО «ДТЭК Западэнерго».
Комитет установил, что АО «ДТЭК Западэнерго», начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РДН) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж АО «ДТЭК Западэнерго» электрической энергии в сегменте «балансирующий рынок» по более высоким ценам.
Кроме этого, акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РДН завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки. Такие действия не могли поступить без сохранения значительных долей АО «ДТЭК Западэнерго». Этому способствовала практика, к которой удавалось ООО «Д.Трейдинг», ограничивая доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в торговую зону «Остров Бурштынской ТЭС». Компания в течение июля - октября 2019 выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличение доли АО «ДТЭК Западэнерго» на территории «Остров Бурштынской ТЭС».
Выгоду от этих действий получило и само ООО «Д.Трейдинг», устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РДН.
Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова. Бизнес направления получил значительно выше тарифы и значительно потерял в конкурентоспособности. Граждане частично были защищены от аппетитов энергетиков, поскольку подпадали под действие ПСО - механизма возложения специальных обязанностей участников рынка с целью обеспечения доступности электроэнергии для населения. Однако и они ощутили на себе подорожание электричества, ведь каждая копейка рост стоимости киловатта отображалась на стоимости большинства товаров, произведенных в указанных регионах.
По результатам расследования Антимонопольный комитет принял решение, которым признал:
Решением Комитета за указанные нарушения в АО «ДТЭК Западэнерго» были наложены штрафы в размере более 176 млн грн, а на ООО «Д.Трейдинг» - более 99200000 грн.