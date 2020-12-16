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Небольшой мороз и туман: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 17 декабря

Небольшой мороз и туман: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на 17 декабря
15:43 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине в четверг 17 декабря ожидается небольшой мороз и туман, осадков серьезных не прогнозируют.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

На юге и западе воздух прогреет до +1 +5 градусов, на востоке столбик термометра опустится до 0 -3 градусов мороза, в центре будет от -1 до -3 градусов.

Стоит отметить, что температура воздуха будет относительно одинаковой во всех областях на протяжении всего дня.

В столице 17 декабря погода будет облачной, но без осадков.

В свою очередь температура воздуха ночью опустится до 0 -1 градуса мороза, днем от 0 до + 2 градусов тепла. 

Такая погода с повышенным атмосферным давлением, облачностью и без осадков будет доминировать до конца недели.

Стоит напомнить, что 15 декабря в связи с ухудшением погодных условий по стране в Харькове увеличилось число травм. Жители города и области массово обращаются в травмпункты.

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Украина, Погода, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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