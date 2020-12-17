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Какой праздник 17 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 17 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В четверг, 17 декабря, по церковному календарю отмечается день почтения памяти святой Варвары Илиопольской, жившей примерно в конце III века.

Предание гласит, что Варвара родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Девушка отличалась красотой и отец решил запереть ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В преддверии замужества Диоскор выпустил дочь из башни, чтобы подготовить к свадьбе. Варвара, воспользовавшись свободой, тут же приняла крещение у местных христиан. Узнав об этом, отец-язычник разгневался и приказал пытать Варвару, а позже собственноручно обезглавил дочь. Спустя некоторое время после смерти Варвары на ее отца обрушился гнев Господа - его убило молнией.

На Руси Варвару считали своей заступницей все женщины. Они просили ее о защите перед несправедливостью мужа или свекра. Особенно святая почиталась у беременных, просивших о здоровье для себя и ребенка.

Что запрещено делать 17 декабря

  • Не рекомендуется выходить из дома в позднее время суток. В противном случае можно столкнуться с большими неприятностями.

  • Заниматься домашними делами или конфликтовать также не стоит, иначе дурная энергия заполнит все пространство вокруг.

Народные приметы 17 декабря

  • Мороз ударил - погода будет такой же в ближайшие дни.

  • Закат окрашен в красный цвет - будет ясная погода.

  • Звездное небо на Варвару предвещает скорые морозы, а тусклое небо - оттепель.

  • Если дым, поднимающийся из трубы, стелется по земле, то вскоре холода отступят.

  • Родившиеся 17 декабря слишком практичны. Женщины могут стать хорошими мастерицами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 декабря украинцам стоит ожидать небольшой мороз и туман.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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