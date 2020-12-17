Какой праздник 17 декабря: народные приметы и запреты

В четверг, 17 декабря, по церковному календарю отмечается день почтения памяти святой Варвары Илиопольской, жившей примерно в конце III века.

Предание гласит, что Варвара родилась в Финикии в семье влиятельного язычника Диоскора. Девушка отличалась красотой и отец решил запереть ее в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В преддверии замужества Диоскор выпустил дочь из башни, чтобы подготовить к свадьбе. Варвара, воспользовавшись свободой, тут же приняла крещение у местных христиан. Узнав об этом, отец-язычник разгневался и приказал пытать Варвару, а позже собственноручно обезглавил дочь. Спустя некоторое время после смерти Варвары на ее отца обрушился гнев Господа - его убило молнией.

На Руси Варвару считали своей заступницей все женщины. Они просили ее о защите перед несправедливостью мужа или свекра. Особенно святая почиталась у беременных, просивших о здоровье для себя и ребенка.

Что запрещено делать 17 декабря

Не рекомендуется выходить из дома в позднее время суток. В противном случае можно столкнуться с большими неприятностями.

Заниматься домашними делами или конфликтовать также не стоит, иначе дурная энергия заполнит все пространство вокруг.

Народные приметы 17 декабря

Мороз ударил - погода будет такой же в ближайшие дни.

Закат окрашен в красный цвет - будет ясная погода.

Звездное небо на Варвару предвещает скорые морозы, а тусклое небо - оттепель.

Если дым, поднимающийся из трубы, стелется по земле, то вскоре холода отступят.

Родившиеся 17 декабря слишком практичны. Женщины могут стать хорошими мастерицами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 декабря украинцам стоит ожидать небольшой мороз и туман.