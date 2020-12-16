Украинцы назвали главное событие 2020 года и это не пандемия COVID-19

В Украине большинство граждан одним из главных событий 2020 года считают местные выборы.
Об этом сообщают данные соцопроса Центра Разумкова.
Согласно заявленным данным главным политическим событием в Украине в 2020 году назвали:
На вопрос, позитивное или негативное это событие украинцы ответили так:
В свою очередь, на вопрос о главном событии 2020 года в мире дали такие ответы:
В то же время на вопрос хорошое или плохое это событие ответили так:
Стоит напомнить, что главным политическим событием 2019 года в стране 57,8% украинцев посчитали президентские и парламентские выборы. При этом 8,1% опрошенных назвали событием года в Украине освобождение пленных, 5,2% - нормандскую встречу, 2,3% - получение томоса об автокефалии ПЦУ, 2,0% - разведение войск на Донбассе.
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