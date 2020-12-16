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Украинцы назвали главное событие 2020 года и это не пандемия COVID-19

Украинцы назвали главное событие 2020 года и это не пандемия COVID-19
18:23 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине большинство граждан одним из главных событий 2020 года считают местные выборы.

Об этом сообщают данные соцопроса Центра Разумкова.

Согласно заявленным данным главным политическим событием в Украине в 2020 году назвали:

  • Местные выборы - 33,3
  • Эпидемия COVID-19, карантин, локдаун - 22,6
  • Решение Конституционного Суда об отмене антикоррупционных законов - 4,5
  • Принятие закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения - 3,3
  • Перемирие на Донбассе - 2,9
  • Снижение уровня жизни населения, экономический кризис - 1,7
  • Повышение цен на газ и коммунальных тарифов - 1, 7
  • Освобождение пленных - 1,6
  • Война на Донбассе - 1,3

На вопрос, позитивное или негативное это событие украинцы ответили так:

  • Положительное - 26,0
  • Отрицательное - 40,4
  • Ни то, ни другое - 12,4
  • Затрудняюсь ответить - 21,1

В свою очередь, на вопрос о главном событии 2020 года в мире дали такие ответы:

  • Выборы в США - 28,7
  • COVID-19, пандемия, противоэпидемические мероприятия (карантин, локдаун) - 27,5
  • Выборы в Беларуси - 9,7
  • Война в Нагорном Карабахе - 4,9
  • Выборы (без уточнения, где именно) - 1,8
  • Мировой экономический кризис - 1,6
  • Создание вакцины от COVID-19 - 1,5

В то же время на вопрос хорошое или плохое это событие ответили так:

  • Положительное - 21,6
  • Отрицательное - 42,0
  • Ни то, ни другое - 14,1
  • Затрудняюсь ответить - 22,3

Стоит напомнить, что главным политическим событием 2019 года в стране 57,8% украинцев посчитали президентские и парламентские выборы. При этом 8,1% опрошенных назвали событием года в Украине освобождение пленных, 5,2% - нормандскую встречу, 2,3% - получение томоса об автокефалии ПЦУ, 2,0% - разведение войск на Донбассе.

Читайте также в материале "Телеграфа": Зеленский стал "разочарованием" 2020 года по результатам опроса среди украинцев.

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Все по теме:

Украина, Опрос, Соцопрос, Местные выборы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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