Украинцы назвали главное событие 2020 года и это не пандемия COVID-19

В Украине большинство граждан одним из главных событий 2020 года считают местные выборы.

Об этом сообщают данные соцопроса Центра Разумкова.

Согласно заявленным данным главным политическим событием в Украине в 2020 году назвали:

Местные выборы - 33,3

Эпидемия COVID-19, карантин, локдаун - 22,6

Решение Конституционного Суда об отмене антикоррупционных законов - 4,5

Принятие закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения - 3,3

Перемирие на Донбассе - 2,9

Снижение уровня жизни населения, экономический кризис - 1,7

Повышение цен на газ и коммунальных тарифов - 1, 7

Освобождение пленных - 1,6

Война на Донбассе - 1,3

На вопрос, позитивное или негативное это событие украинцы ответили так:

Положительное - 26,0

Отрицательное - 40,4

Ни то, ни другое - 12,4

Затрудняюсь ответить - 21,1

В свою очередь, на вопрос о главном событии 2020 года в мире дали такие ответы:

Выборы в США - 28,7

COVID-19, пандемия, противоэпидемические мероприятия (карантин, локдаун) - 27,5

Выборы в Беларуси - 9,7

Война в Нагорном Карабахе - 4,9

Выборы (без уточнения, где именно) - 1,8

Мировой экономический кризис - 1,6

Создание вакцины от COVID-19 - 1,5

В то же время на вопрос хорошое или плохое это событие ответили так:

Положительное - 21,6

Отрицательное - 42,0

Ни то, ни другое - 14,1

Затрудняюсь ответить - 22,3

Стоит напомнить, что главным политическим событием 2019 года в стране 57,8% украинцев посчитали президентские и парламентские выборы. При этом 8,1% опрошенных назвали событием года в Украине освобождение пленных, 5,2% - нормандскую встречу, 2,3% - получение томоса об автокефалии ПЦУ, 2,0% - разведение войск на Донбассе.

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