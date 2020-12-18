Какой праздник 18 декабря: народные приметы и запреты

В пятницу, 18 декабря, почитается память преподобного Саввы Освященного.
Савва родился в V веке в Каппадокии в христианской семье. Когда ему исполнилось 17 лет - приобрел дар чудотворца. Савва мог исцелять больных и пораженных бесами людей, а также совершать чудеса. Савва вел монашеский образ жизни. К нему стали приходить ученики, которые построили в пещере, где он обитал, церковь. Известно, что Савва разработал Иерусалимский устав, которым руководствовались все монастыри в Палестине.
Как правило, именно на Савву мороз усиливается. Верили, что если выйдешь из дома, то замерзнешь от декабрьского мороза.
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Что запрещено делать 18 декабря
Не стоит заниматься серьезной работой в этот день - никакого толка не будет.
Нельзя 18 декабря ругаться тем, у кого лошадь имеется, поскольку это приведет к беде.
Народные приметы 18 декабря
Если на Савву дует сильный ветер, то после Петрова дня (12 июля) и до конца июля также следовало ожидать сильного ветра.
Если снег начал неравномерно подтаивать (с просветами), то в скором времени наступит оттепель.
Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются - жди тепло.
Если снегирь запел, то скоро поднимется вьюга со снегом и развезет дороги.
Родившиеся 18 декабря могут многого добиться в жизни. Носить им следует хризоберилл или хризолит.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине 18 декабря ожидаются туманы, но больших осадков синоптики не прогнозируют.