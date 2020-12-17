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Погода в Украине стремительно ухудшается: синоптик дала прогноз

Погода в Украине стремительно ухудшается: синоптик дала прогноз
14:59 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В пятницу, 18 декабря в Украине не ожидается осадков, но погодные условия усложнят передвижение из-за возникшего местами тумана.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке.

В конце рабочей недели температура воздуха ожидается в пределах от -2 до +3 градусов.

На юге и западе страны будет теплее, от +2 до +6 градусов.

На северо-востоке: Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина - погода будет свежей. Максимальный показатель температуры там не превысит 0 -3 градуса мороза.

В столице Украины 18 декабря осадков не прогнозируют. Ветер будет южный и довольно слабый. Воздух в ночь на пятницу будет около нуля, а 18-го днем прогреет от 1 до 3 градусов тепла.

В то же время на праздник "Николая" погода в Украине существенно не изменится.

22-23 декабря ожидается кратковременное похолодание. А во второй половине следующей недели увеличится количество осадков.

Ночью и утром 18 декабря на западе, юге и в центральных областях ожидается туман, видимость 200-500 метров (1 уровень опастности).

Таким образом, в желтую зону (погодные условия опасны для здоровья), ввойдут сразу 17 областей:

  • Сумская область,
  • Черниговская область,
  • Киевская область,
  • Житомирская область,
  • Ровенская область,
  • Волынская область,
  • Львовская область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Черновицкая область,
  • Тернопольская область,
  • Хмельницкая область,
  • Винницкая область,
  • Черкасская область,
  • Кировоградская область,
  • Полтавская область,
  • Днепропетровская область.

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Все по теме:

Украина, Погода, Снег, Туман, Прогноз погоды, Синоптик.

Автор:

Телеграф
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