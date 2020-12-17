ТікТок заблокировал популярные видео про АТО

По состоянию на 17 декабря в социальной сети TikTok заблокировали довольно распространенный среди украинцев хештег #АТО, который набрал миллион просмотров в этой сети.

Об этом сообщил офицер генштаба ВСУ Анатолий Штефан в Фейсбуке.

По его словам, с блокировкой хештега из ТОП исчезли все видео российско-украинской войны, доказательства российской агрессии, видео с украинскими солдатами и все видео. Ролики с этим хештегом получили "скрытую блокировку". На данный момент эти видео доступны только на странице авторов, они не индексируются в общем виде.

Стоит отметить, что в то же время хештеги террористических организаций "#днр #лнр #лднр #новороссия" раздаются без блокировки и без намека на свою принадлежность.

"Пока офисы соцсетей и модерация украинского сегмента будут в России, мы будем продолжать наблюдать это. Но война продолжается на этом фронте", - отметил Штефан.

Стоит напомнить, что ранее в TikTok анонсировали нововведение.