День Святого Николая: когда кладут подарки под подушку

19 декабря отмечается День святого Николая - защитника детей и взрослых. Праздник Николая начинает ряд рождественских праздников.

К святому Николаю часто обращаются взрослые за помощью при самых тяжелых обстоятельствах в своей жизни. Однако с особым трепетом этот праздник ждут именно детки, ведь утром под своими подушками они находят подарки.

Так, как праздник святого Николая отмечают 19 декабря, то подарок малышу нужно положить заранее, то есть ночью с 18 на 19.

Существует поверье, что Николай приносит подарки только послушным детям. Этим «правилом» часто пользуются родители, чтобы усмирить своего ребенка. А малыши верят и ведут себя хорошо, ведь хотят увидеть под подушкой приятный подарок, а не «дубец».

Если вдруг «Святой Николай» еще не выбрал подарок своему ребенку, то «Телеграф» составил подборку подарков, которые можно положить под подушку.