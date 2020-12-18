Самый короткий день в году: какого числа будет зимнее солнцестояние 2020

21 декабря 2020 года произойдет зимнее солнцестояние. Это время, когда солнце находится на самом большом расстоянии от небесного экватора. Поэтому 21 декабря это самый короткий день в году с самой длинной ночью.

Издавна считается, что погода, которая будет в День зимнего солнцестояния, продлится еще 10 дней. А, чтобы последующий год прошел удачно люди следовали неким «правилам», для того, чтобы природа позволила изменить жизнь к лучшему и ни в коем случае не навредила.

Итак, что нельзя делать в день зимнего солнцестояния:

21 декабря 2020 года стоит воздержаться от шумных вечеринок, спиртного, вредной и жирной пищи. Однако в одиночестве оставаться тоже нельзя. Лучше всего провести время в кругу родных и близких людей.

Не рекомендуется жадничать.

Также не стоит проводить зимнее солнцестояние в грязном жилище.

А что же можно и нужно делать в самый короткий день в году:

Необходимо завершить все начатые дела.

Полезным в этот день будет подвести итоги года и простить все накопленные обиды.

21 декабря можно запланировать новое дело, событие, покупку. Говорят, что все дела, намеченные в этот день, будут удачными.

Можно избавиться от ненужного хлама – выбросить старые вещи, провести уборку в доме.

И обязательно загадайте желание. Существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что нельзя делать 18 декабря в Саввин день.