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Пятница, 18.12.2020
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Самый короткий день в году: какого числа будет зимнее солнцестояние 2020

Самый короткий день в году: какого числа будет зимнее солнцестояние 2020
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

21 декабря 2020 года произойдет зимнее солнцестояние. Это время, когда солнце находится на самом большом расстоянии от небесного экватора. Поэтому 21 декабря это самый короткий день в году с самой длинной ночью.

Издавна считается, что погода, которая будет в День зимнего солнцестояния, продлится еще 10 дней. А, чтобы последующий год прошел удачно люди следовали неким «правилам», для того, чтобы природа позволила изменить жизнь к лучшему и ни в коем случае не навредила.

Итак, что нельзя делать в день зимнего солнцестояния:

  • 21 декабря 2020 года стоит воздержаться от шумных вечеринок, спиртного, вредной и жирной пищи. Однако в одиночестве оставаться тоже нельзя. Лучше всего провести время в кругу родных и близких людей.

  • Не рекомендуется жадничать.

  • Также не стоит проводить зимнее солнцестояние в грязном жилище.

А что же можно и нужно делать в самый короткий день в году:

  • Необходимо завершить все начатые дела.

  • Полезным в этот день будет подвести итоги года и простить все накопленные обиды.

  • 21 декабря можно запланировать новое дело, событие, покупку. Говорят, что все дела, намеченные в этот день, будут удачными.

  • Можно избавиться от ненужного хлама – выбросить старые вещи, провести уборку в доме.

  • И обязательно загадайте желание. Существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что нельзя делать 18 декабря в Саввин день.

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Все по теме:

Приметы, Зимнее солнцестояние.

Автор:

Телеграф
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