После Николая погода в Украине резко изменится: прогноз синоптика

В субботу, 19 декабря, погода в большинстве областей Украины будет облачной, влажной и с оттепелью.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"Атмосферные фронты будут затрагивать хвостами северные, центральные, восточные области, немного южную часть Украины - местами возможны туман, дождь, мокрый снег. А вот западные области удержатся от осадков, и в воскресенье там даже может появиться солнышко", - рассказала она.

По словам синоптика, в течение дня 19-20 декабря столбики термометров будут колебаться около нуля, на юге и западе + 3 + 7 градусов.

"В Киеве на Николая может полетать небольшой мокрый снег или покапать туман, будет сыро. Однако в целом без существенных осадков. Туман ухудшит видимость и ситуацию с качеством воздуха. Температура воздуха не будет отрываться от нуля - и ночью, и днем будет одинаковой", - добавила Диденко.

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