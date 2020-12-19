День святого Николая 19 декабря: народные приметы и запреты

В пятницу, 19 декабря, православная церковь чтит память одного из самых почитаемых на Руси святых - Николая Угодника или, как его еще называют, Чудотворца.

Николай Угодник родился в 3 веке на территории греческой колонии Патара в Малой Азии. С детства проникся христианской религией и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. Дядя Николая, епископ Патарский, отметил усердие своего племянника и распорядился сделать его чтецом, а затем возвел в сан священника. Все свои богатства, полученные в наследство от родителей, Николай отдал на благотворительность. Позже Николай стал епископом в городе Мире (Грузия). Он был ярым проповедником христианства.

На Руси святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, верили, что он может помочь невинно осужденным. Также Николай является покровителем купцов, детей и моряков. Ему часто молились и земледельцы, чтобы получить хороший урожай. Николай покровительствовал и бракам, а потому, ему можно было молиться о счастливой семейной жизни. Он же провожал умерших людей в последний путь.

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На Руси на Николу Зимнего было принято дарить небольшое подарки детям. Их клали под подушку в ночь с 18 на 19 декабря.

Что запрещено делать 19 декабря

Тяжёлая работа в этот день запрещается - нельзя стирать, убирать, шить, вязать, топить баню.

Народные приметы 19 декабря

Морозный и солнечный день - примета того, что будет неурожай в следующем году.

Появился иней - в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.

Родившиеся 19 декабря отмечены судьбой. Они способны преодолеть любые трудности. Носить им следует лазурит или родонит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на День святого Николая, 19 декабря, погода в Украине будет влажной и облачной.