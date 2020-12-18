Подарки на День святого Николая: что подарить взрослым

Близится День святого Николая - праздник, который ожидают не только дети, но и взрослые. Каждый год, утром 19 декабря, у себя под подушкой они находят подарки, оставленные от Николая Чудотворца.

Так как праздник святого Николая, который начинает ряд рождественских праздников, отмечают 19 декабря, то подарок близкому человеку нужно положить заранее, то есть ночью с 18 на 19 число.

"Телеграф" предлагает интересные подарки для взрослых на День святого Николая. Но стоить всегда помнить: для того, чтобы порадовать человека, необязательно что-то выдумывать - главное уделить ему как можно больше внимания в этот праздничный день!

Лучшие подарки на День святого Николая взрослым

полотенце,

мыло,

парфюмерия,

косметика,

носки,

перчатки,

шарфик,

шапка,

пижама,

комнатные тапочки,

термокружка,

канцелярия,

блокнот-ежедневник,

книга,

подарочный сертификат.

Ранее "Телеграф" писал, как погадать на День святого Николая.