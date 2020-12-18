На украинских дорогах появились полицейские "фантомы": что это и как работает

В пятницу, 18 декабря, МВД предало четыре Skoda Kodiaq, так называемые "фантомы" которые оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств из партии закупленных ранее 2.0 TSI черного, белого и серого цветов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.

Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении - по ходу патрульного авто, напротив и даже позади.

Помимо скоростного режима, в автоматическом режиме будет осуществляться проверка автомобилей в поисковых реестрах – в первую очередь, находящихся в розыске полиции и государственной исполнительной службы.

Кроме того, "фантомы" будут выполнять еще и санитарные функции, вычищая дороги от автомобилей на номерах-двойниках и на номерах, удаленных из Единого госреестра МВД.

Стоимость автомобилей, по данным системы электронных закупок Рrozorro, 3,9 млн. гривен. Эти четыре машины - это пилотный проект, в ходе которогопланируется закупить еще 125 "фантомов" в 2021 году. К 2023 году количество "фантомов" возрастет до 300.