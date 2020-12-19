Епифаний высказался о переносе Рождества на 25 декабря

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что празднование Рождества в Украине рано или поздно будет перенесено на 25 декабря, но для этого должны быть готовы большинство верующих.

Об этом он рассказал в интервью Радио.Свобода.

"Мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря", - сказал он, отметив, что если церковь сейчас перейдет на празднование Рождества 25 декабря, то в украинском обществе произойдет еще один раскол.

В то же время, Епифаний утверждает, что говорить о двух Рождествах церковь тоже не может.

"На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем", - сказал он.

По его словам, решение о назначении переходного периода будет принято, когда созреет церковь и верующие.

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой", - подчеркнул Епифаний.

Как сообщалось ранее, 19 декабря в Украине традиционно зажгут главную елку страны.